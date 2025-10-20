Piacentini Gemelli | Progetto Art4mind coerente con la nostra vocazione di cura del paziente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 "La cura delle persone è la caratteristica che distingue il Gemelli fino dall'origine. Per noi curare il paziente al meglio delle nostre competenze cliniche, scientifiche e con la migliore tecnologia è fondamentale, ma è altrettanto importante prendersi cura del paziente in tutto il suo percorso di cura, dunque anche dal punto di vista emozionale, psicologico r delle sue fragilità sociali. Coniugare medicina, scienza con l'arte va in questa direzione, in una dimensione più nuova e innovativa. Quindi per noi il progetto Art4mind, che vuol dire collocare i pazienti all'interno di un percorso e farli sentire accolti e circondati dalla bellezza e dalla creatività delle opere d'arte, è un qualcosa di assolutamente coerente con quello che è il nostro modo di fare medicina. 🔗 Leggi su Open.online

