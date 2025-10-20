Piacentini Gemelli | Progetto Art4mind coerente con la nostra vocazione di cura del paziente – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 "La cura delle persone è la caratteristica che distingue il Gemelli fino dall'origine. Per noi curare il paziente al meglio delle nostre competenze cliniche, scientifiche e con la migliore tecnologia è fondamentale, ma è altrettanto importante prendersi cura del paziente in tutto il suo percorso di cura, dunque anche dal punto di vista emozionale, psicologico r delle sue fragilità sociali. Coniugare medicina, scienza con l'arte va in questa direzione, in una dimensione più nuova e innovativa. Quindi per noi il progetto Art4mind, che vuol dire collocare i pazienti all'interno di un percorso e farli sentire accolti e circondati dalla bellezza e dalla creatività delle opere d'arte, è un qualcosa di assolutamente coerente con quello che è il nostro modo di fare medicina. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Daniele Piacentini (DG Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS): «La direttrice fondamentale è cercare di utilizzare ogni risorsa al 100% per dare risposte di salute ai pazienti, ottimizzando anche i modelli organizzativi». #BestItalianHospitals #Sanità #Ospe - X Vai su X
Ieri, 10 ottobre, la professoressa Gambacorta ha partecipato a un incontro promosso dall’Associazione Oppo e le sue stanze, accolta dalla Ginecologia Oncologica del Policlinico Gemelli, guidata dalle professoresse Fagotti e Testa. L’incontro, cui hanno preso - facebook.com Vai su Facebook
Piacentini (Gemelli): "Progetto Art4mind coerente con la nostra vocazione di cura del paziente" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Secondo la7.it
Unhate Foundation e Policlinico Gemelli firmano accordo per il progetto Art4mind - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025È stato ... Lo riporta affaritaliani.it
Salute, nasce Art4Mind con Unhate Foundation e Fond. Policlinico Gemelli, uso arte come terapia - È stato firmato un Accordo di Collaborazione con cui Unhate Foundation - Scrive notizie.tiscali.it