petizione on line per la liberazione di marwan barghouti il nelson mandela palestinese

ROMA – E’ partita in queste ore una petizione on line per la liberazione di Marwan Barghouti, il Mandela palestinese, sulla piattaforma change.org. Barghouti ha 66 anni ed è prigioniero da 23 anni nelle carceri israeliane. In questi giorni i familiari hanno denunciato che temono per la sua vita considerate le continue aggressioni e i pestaggi che subisce. “Il video in cui il ministro di estrema destra Ben Gvir minaccia Barghouti va preso molto sul serio”, si legge in una nota. “È molto grave che il nome di Barghouti sia stato cancellato dalla lista dei prigionieri da rilasciare dal governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

