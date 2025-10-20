Pestaggio al Corni La rete degli studenti | | Subito un confronto per trovare soluzioni
E’ ancora ricoverato al Policlinico e dovrà subire un intervento il ragazzino di 14 anni, italiano originario del Senegal massacrato di botte giovedì mattina nei bagni dell’ istituto Corni, indirizzo tecnico. Il minore ha riportato diversi e gravi traumi: soccorso dai sanitari del 118, chiamati subito dagli operatori scolastici il ragazzino è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le indagini sono in corso da parte della polizia di Stato per dare un nome ai quattro aggressori: si tratterebbe di altrettanti studenti poco più grandi della vittima, di origine nordafricana. Il pestaggio sarebbe legato ad uno ‘sguardo’ di troppo, di cui sarebbe stato appunto accusato il 14enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
