Pescheria abusiva scoperta a Scampia | sequestrati 100 chili di pesce non adatto al consumo
La scoperta effettuata dai carabinieri nel quartiere della periferia Nord di Napoli: il titolare della pescheria, totalmente abusiva, è stato denunciato e sanzionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
