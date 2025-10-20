Pescheria abusiva a Scampia | cento chili di alimenti sequestrati
I carabinieri della stazione di Scampia, quartiere di Napoli, hanno denunciato il titolare di una pescheria in via Marrazzo. Secondo quanto rilevato dai militari, l'attività era abusiva e all'interno dei locali erano state eseguite opere senza autorizzazione.L'impianto elettrico, inoltre, era.
Pescheria abusiva scoperta a Scampia: sequestrati 100 chili di pesce non adatto al consumo - La scoperta effettuata dai carabinieri nel quartiere della periferia Nord di Napoli: il titolare della pescheria, totalmente abusiva, è stato denunciato