Pesaro, 20 ottobre 2025 – Fine dell’amore libero tra i piccioni di Pesaro: da questa settimana, il Comune somministra il contraccettivo più discreto della storia urbana, un chicco di mais travestito da colazione. La missione è quella di far scendere l’indice di natalità aviaria e risparmiare ai passanti qualche doccia indesiderata. Dopo il via ai lavori che eliminano i punti di appoggio dei volatili e di conseguenza la presenza di guano nel sottopasso della stazione, il sindaco Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti hanno annunciato un altro importante intervento: la distribuzione di mangime ‘antifecondativo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro dichiara guerra ai piccioni: in centro arriva il mangime anticoncezionale