Pesaro dichiara guerra ai piccioni | in centro arriva il mangime anticoncezionale
Pesaro, 20 ottobre 2025 – Fine dell’amore libero tra i piccioni di Pesaro: da questa settimana, il Comune somministra il contraccettivo più discreto della storia urbana, un chicco di mais travestito da colazione. La missione è quella di far scendere l’indice di natalità aviaria e risparmiare ai passanti qualche doccia indesiderata. Dopo il via ai lavori che eliminano i punti di appoggio dei volatili e di conseguenza la presenza di guano nel sottopasso della stazione, il sindaco Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti hanno annunciato un altro importante intervento: la distribuzione di mangime ‘antifecondativo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Si torna in campo! Domani alle 18:00 a Pesaro contro la Consultinvest Loreto Pesaro Coach Auletta: “Serve lucidità e compattezza per ripartire con entusiasmo.” Leggi le dichiarazioni integrali sul nostro sito #WeAreRavenna #RavennaBasket - facebook.com Vai su Facebook
Guerra ai piccioni sugli edifici del Comune - Il Comune dichiara guerra ai piccioni e riconquista i propri terrazzi che, più che altro, con il tempo, si erano trasformati in avamposti occupati. Secondo ilrestodelcarlino.it
Parte la guerra ai piccioni. Il sottopasso tornerà pulito - Entro novembre sarà pronto un ’controsoffitto’ fatto con grate in acciaio . Segnala msn.com
Basta topi che scorrazzano per Pesaro, il Comune dichiara guerra con gli ultrasuoni. I quartieri potranno segnalare le zone più critiche - PESARO Prima i grossi topi che scorrazzano in pieno giorno a Villa San Martino, poi le lamentele da Celletta e in centro storico. Da corriereadriatico.it