Il debutto in campionato comincia con turni infrasettimanali nella massima categoria nazionale, quattro partite in programma questa sera altre due domani sera, una delle quali riguarda la Sir Susa Scai Perugia che alle 20.30 sarà in trasferta all’Opiquad Arena, con la Vero Volley Monza: subito interessanti i confronti della superlega maschile, con gli occhi degli sportivi bianconeri puntati su Monza. I block-devils continuano ad allenarsi sfruttando al massimo il tempo rimasto per affinare la preparazione, domani mattina il lavoro sarà incentrato su battuta e ricezione poi, nel primo pomeriggio, i ragazzi partiranno per il capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia pronta per Monza. Domani c’è il posticipo