Perugia pronta per Monza Domani c’è il posticipo
Il debutto in campionato comincia con turni infrasettimanali nella massima categoria nazionale, quattro partite in programma questa sera altre due domani sera, una delle quali riguarda la Sir Susa Scai Perugia che alle 20.30 sarà in trasferta all’Opiquad Arena, con la Vero Volley Monza: subito interessanti i confronti della superlega maschile, con gli occhi degli sportivi bianconeri puntati su Monza. I block-devils continuano ad allenarsi sfruttando al massimo il tempo rimasto per affinare la preparazione, domani mattina il lavoro sarà incentrato su battuta e ricezione poi, nel primo pomeriggio, i ragazzi partiranno per il capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
A forza di pensare... ti va in fumo il cervello Low Rider S 117 ... è la risposta!! In pronta consegna 4 Harley-Davidson Perugia Via P. Togliatti, 134/B 06073 Taverne di Corciano (PG) ? 075 8473391 WhatsApp: 334 9487403 mail: info@harleydavids - facebook.com Vai su Facebook
#Perugia #Calcio. #Braglia pronto a lasciare: «Serve una #scossa». Tutti gli #scenari #possibili https://umbriaon.it/perugia-calcio-braglia-pronto-a-lasciare-serve-una-scossa-tutti-gli-scenari-possibili/… #Umbria #sport #serieC #LegaPro - X Vai su X
Perugia pronta per Monza. Domani c’è il posticipo - devils continuano ad allenarsi, biglietti in vendita per la gara casalinga. Lo riporta lanazione.it
La Sir Perugia aspetta Monza per il salto in Champions - Doppia seduta di lavoro ieri per la Sir Perugia, che spinge sulla preparazione a poche ore dalla decisiva chiamata nella corsa alla Champions League, unico gioiello che manca dalla vetrina ... ilmessaggero.it scrive
Volley, Cisterna pronta alla sfida contro Perugia - Domani, domenica 20 ottobre, Cisterna Volley sarà alle 18 al PalaBarton del capoluogo umbro per affrontare i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia. Secondo ilmessaggero.it