Perù | tra petrolio e litio la doppia via energetica in piena crisi politica
Sullo sfondo delle proteste di piazza e delle scosse del terremoto politico recentemente avvertito, il Perù vuole ritagliare degli spazi per la messa a punto di una strategia energetica che non lo lasci indietro nella corsa alle risorse. La grande ambizione dovrebbe tradursi nello sfruttamento delle riserve di petrolio e di litio per attirare investitori e capitali esteri sempre più diffidenti dopo la destituzione della presidente Dina Boluarte, messa all’angolo da scandali e contestazioni di massa. Non si conosce, dunque, l’identikit del leader pronto a usare penna e calamaio per scrivere una pagina inedita di un “prossimo futuro energetico”, soprattutto se si guarda al contesto: le strade brulicano di manifestanti e la fiducia nelle istituzioni è ai minimi storici. 🔗 Leggi su It.insideover.com
