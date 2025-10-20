Un morto, oltre cento feriti, e la piazza che non si arrende. Il Perù è entrato in una nuova fase critica della sua instabilità politica, con l’ascesa fulminea di José Jerí alla presidenza e il rifiuto di dimettersi dopo che le manifestazioni di massa sono sfociate in violenza e sangue Un mor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Perù sull’orlo della crisi, le proteste della Generazione Z sfidano José Jerí, il presidente chiede poteri speciali per la sicurezza