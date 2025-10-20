Perignano-Zenith Prato Remedi e i suoi Fratres conquistano i 3 punti

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRATRES PERIGNANO 1 ZENITH PRATO 0 FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini (45’st Miccoli), Kapidani, Vittorini, Meucci, Magliocca, Mearini, Remedi (42’st Venturin), Pagni (18’st Stringara, 33’st Sottile). All.Fanani ZENITH PRATO: Brunelli, Baschi, Sinisgallo, Toccafondi, Banchelli, Del Pela (25’st Rischi), Parrini (25’st Nannipieri, 40’st Olsaemeka), Geri (25’st Danti), Saccenti (30’st Moretti), Tempestini, Casini. All. Settesoldi. Arbitro: Rinaldi di Empoli Marcatori: al 12’st Remedi. Perignano – Bella, preziosa e meritata vittoria dei rossoblù perignanesi che sconfiggono, anche se con il minimo scarto, la leader del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

perignano zenith prato remediCalcio. Eccellenza: Fratres pari a Livorno, Cenaia ultimo - Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Magliocca, Mearini, Remedi L. Scrive msn.com

Zenith Prato trionfa nella Prato Cup 2025: secondo successo consecutivo - La manifestazione organizzata dalla Galcianese Calcio al campo sportivo Conti ha visto la compagine pratese trionfare ... Secondo lanazione.it

Zenith Prato: penalizzazione compromette i play out in Serie D - La sconfitta in casa dell’Imolese ha reso ormai inutile, per la Zenith Prato, qualsiasi tipo di risultato che potrà ottenere nella prossima, ed ultima partita della ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perignano Zenith Prato Remedi