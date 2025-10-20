Perignano-Zenith Prato Remedi e i suoi Fratres conquistano i 3 punti
FRATRES PERIGNANO 1 ZENITH PRATO 0 FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini (45’st Miccoli), Kapidani, Vittorini, Meucci, Magliocca, Mearini, Remedi (42’st Venturin), Pagni (18’st Stringara, 33’st Sottile). All.Fanani ZENITH PRATO: Brunelli, Baschi, Sinisgallo, Toccafondi, Banchelli, Del Pela (25’st Rischi), Parrini (25’st Nannipieri, 40’st Olsaemeka), Geri (25’st Danti), Saccenti (30’st Moretti), Tempestini, Casini. All. Settesoldi. Arbitro: Rinaldi di Empoli Marcatori: al 12’st Remedi. Perignano – Bella, preziosa e meritata vittoria dei rossoblù perignanesi che sconfiggono, anche se con il minimo scarto, la leader del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
