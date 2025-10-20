Perde la vista per una maculopatia incurabile ma torna a vedere grazie a un nuovo impianto oculare

Sheila Irvine, 70 anni, è una delle persone con degenerazione maculare senile atrofica che ha riacquistato la vista grazie a un nuovo impianto oculare elettronico. L’importante risultato dettagliato in un nuovo studio sul New England Journal of Medicine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

