Perde i sensi dopo aver abusato di alcol e resta incastrato tra i sedili del bus | 30enne in ospedale

ANCONA – Aveva esagerato con l’alcol, restando privo di sensi all’interno di un mezzo pubblico. L’intervento della Croce Gialla è avvenuto lungo la via Flaminia all’altezza dell’ufficio postale, per soccorrere un 30enne originario del Mali che dopo aver alzato il gomito è rimasto “incastrato” tra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Perde i sensi e cade a terra: 13enne ubriaco soccorso in centro | Cronache Ancona - X Vai su X

#TorreAnnunziata, perde i sensi mentre si trovava alla guida: muore 50enne - facebook.com Vai su Facebook

"Ma è vero?": ragazzo vince 500mila euro al gratta e vinci, si accascia sul pavimento e perde i sensi - Il titolare della ricevitoria: "Mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto de ... Da today.it

Panico in Arminia Bielefeld-Schalke 04: Grodowski perde i sensi dopo lo scontro con Karius, Katic gli salva la vita in campo - Il difensore dello Schalke interviene con prontezza sul rivale privo di sensi dopo l’impatto col portiere. Lo riporta msn.com

Sensi in campo 4 mesi dopo, ma l'Anorthosis perde: "Non era l'inizio che speravo" - Stefano Sensi ritrova il campo, più di quattro mesi dopo: nella sesta giornata del campionato cipriota il giocatore è entrato nella mezz'ora. Come scrive tuttomercatoweb.com