Percy Jackson | La Stagione 2 dal 10 dicembre ecco i poster dei protagonisti

I nuovi episodi della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo approderà su Disney+ a partire dal 10 dicembre 2025. In occasione dell’annuncio della data di lancio dei nuovi episodi, il colosso dell’intrattenimento ha diffuso in rete i sei characters poster dedicati ai protagonisti della stagione 2 che, lo ricordiamo, sarà ispirata a “ Il mare dei mostri ”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. Guardate qui i characters poster di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Poster Protagonisti (crediti Disney) Qual è la trama della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

