Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 | dal 10 dicembre su Disney+

La seconda stagione della serie originale Percy Jackson e gli Dei dellOlimpo  debutterà il 10 dicembre su Disney+. La nuova stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo  è basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

