Perché vanno cacciati Ballando Nancy Brilli denuncia tutto | Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nei guai

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è tornata su Rai 1 con il consueto entusiasmo del pubblico affezionato e con un cast ricco di volti noti. Eppure, nonostante le aspettative altissime e la campagna promozionale intensa, gli ascolti faticano ancora a decollare. Le prime puntate, pur garantendo buoni risultati, non hanno raggiunto i picchi che il programma di Milly Carlucci era solito registrare in passato, segno che forse la formula comincia a mostrare qualche segno di stanchezza o che la concorrenza del sabato sera è diventata più agguerrita. >> “Se ne va, lascia tutto”. Svolta della concorrente, terremoto a Ballando con le stelle Il pubblico, da casa e sui social, si divide: c’è chi elogia la professionalità della conduttrice e la qualità delle esibizioni, ma anche chi lamenta una certa ripetitività nelle dinamiche e un’eccessiva enfasi sulle polemiche tra concorrenti e giuria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it