Perché Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis con l'Italia aiutato dal regolamento

La scelta del numero due al mondo porta con sé due domande: poteva farlo e perché ha detto no all'Italia? La risposta alla prima è sì e non rischia alcuna sanzione. Quanto alla seconda, è stata una decisione chirurgica che lui stesso ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Sinner vince il Six Kings Slam: perché non cambia nulla nella classifica ATP - facebook.com Vai su Facebook

Cosa è cambiato nel tennis di Sinner, e perché ha subito a Pechino - Il servizio, le variazioni, la gestione dei pattern: così Sinner prova a reinventarsi dopo gli US Open. Secondo esquire.com

Sinner non ha deciso se giocherà la Coppa Davis: candida ammissione nella conferenza di Pechino - Jannik Sinner torna a vincere a Pechino contro Cilic e parla del suo futuro: non ha ancora deciso se sarà presente alle Finals di Coppa Davis a Bologna, mentre la sfida con Alcaraz continua. Da fanpage.it

Sinner non ha ancora deciso: “Coppa Davis? Non ci sto pensando, sono onesto”. Poi dà un indizio sulla sua presenza - Jannik Sinner è tornato in campo all’Atp 500 di Pechino e lo ha fatto vincendo in maniera abbastanza agevole contro Marin Cilic con un doppio 6- Riporta ilfattoquotidiano.it