Perché si è lanciata dalla finestra Sara un’altra vita spenta dai bulli | il gesto estremo14 anni
Un dolore che non conosce tregua, una ferita che si allarga ogni giorno di più. È quella che attraversa la famiglia di Sandra Pena, la quattordicenne che si è tolta la vita dopo mesi di presunti episodi di bullismo a scuola. A parlare, con voce ferma ma colma di rabbia e sconforto, è stato lo zio della ragazza, Isaac Villar, che si è fatto portavoce dei genitori e del fratello maggiore. “Nessuno ha fatto nulla per impedirlo”, ha dichiarato, accusando apertamente l’istituto frequentato dalla nipote di non aver preso alcun provvedimento nonostante le ripetute denunce della madre. Secondo quanto raccontato da Villar, la famiglia ha deciso di non fermarsi e di andare fino in fondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
