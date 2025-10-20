Perché non smetteremo mai di parlare di patriarcato e come abbatterlo
Qualche settimana fa abbiamo fatto un festival a Fanpage.it, il primo grande evento dal vito del nostro giornale. Due giorni per discutere di tutti i temi su cui pensiamo sia importante fare rumore. E non poteva mancare un panel per parlare di patriarcato: ci piacerebbe riviverlo insieme e sapere cosa ne pensate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
NON SMETTEREMO MAI DI RIVENDICARE IL DIRITTO A FARE FESTA, A DANZARE, A FARE MUSICA. E ANCHE A BALLARE SUL MONDO. COME VOLEVANO FARE I RAGAZZI DEL NOVA FESTIVAL STERMINATI IL 7 OTTOBRE. Perché la libertà di ballar - facebook.com Vai su Facebook