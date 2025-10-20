Perché non c’è futuro senza api spiegato bene

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni tre cucchiai di cibo che portiamo alla bocca, uno dipende dagli insetti. Siao andati a fondo sulla più importante «specie chiave di volta» che abbiamo e che muore sotto i colpi dei pesticidi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

