Perché le cimici puzzano | come funziona la loro strategia di difesa
Le cimici emanano un cattivo odore per difendersi dai predatori. La "puzza" viene rilasciata da particolari ghiandole del torace che "spruzzano" sostanze chimiche irritanti quando l’insetto si sente minacciato o viene schiacciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
