Perché le cimici puzzano | come funziona la loro strategia di difesa

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cimici emanano un cattivo odore per difendersi dai predatori. La "puzza" viene rilasciata da particolari ghiandole del torace che "spruzzano" sostanze chimiche irritanti quando l’insetto si sente minacciato o viene schiacciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

