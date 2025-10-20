Perché Jannik Sinner salta la Coppa Davis | cambia la preparazione verso gli Australian Open possibile un torneo a inizio gennaio

Jannik Sinner non ha dato la propria disponibilità a giocare le Finals di Coppa Davis con l'Italia: la sua stagione agonistica, dunque, al più tardi si chiuderà domenica 16 novembre, giorno dell'ultimo atto delle ATP Finals, con l'azzurro che avrà una settimana in più di tempo per programmare la stagione 2026. Negli scorsi anni l'azzurro avevainiziato più tardi la preparazione per la stagione successiva proprio per partecipare alla Coppa Davis, ma quest'anno, avendo declinato l'impegno di Bologna, potrà preparare più a lungo la nuova stagione e giocare, invece di incontri di esibizione, un torneo ATP prima degli Australian Open.

