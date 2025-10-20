All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Indistruttibili, riconoscibili tra mille, gli stivaletti Blundstone rappresentano la variabile fissa ed efficace dei nostri outfit autunnoinverno minacciati e messi duramente a dura prova da pioggia, fango e neve. E magicamente, allo stesso tempo, i Blundstone sono boots trendy perché vettori di un messaggio radical: pochi fronzoli, molta performance, totale understatement. Chi sposa questi valori, trova infatti un tesoro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché investire su un paio di stivaletti Blundstone potrebbe essere la migliore mossa strategica di questa stagione