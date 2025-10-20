Perché i negoziati di pace in Ucraina non si stanno mettendo bene per Zelensky
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei negoziati di pace in Ucraina, perché a pochi giorni dall'incontro tra Trump e Putin le cose non si stanno mettendo bene per Zelensky. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump e Putin si incontreranno a Budapest. L'illusione dei negoziati e il fiato sospeso degli ucraini. Perché proprio l'Ungheria? Il premier ungherese Orbán è il più ostile all’Ucraina in tutta Europa e secondo alcuni analisti si è fatto un passo indietro - Paola Pe - facebook.com Vai su Facebook
Ma perché lei pensa che le manifestazioni, le kefiah, gli slogan dal fiume fino al mare abbiano qualcosa a che fare con questa tregua e i negoziati? Lo pensa seriamente? - X Vai su X
Putin chiede il Donetsk per la pace in Ucraina: presto un vertice con Trump a Budapest, cosa succede ora - L’Unione Europea, pur mostrando prudenza, ha accolto con favore l’iniziativa se potrà favorire un cessate il fuoco. Da fanpage.it
Guerra in Ucraina: tutti i nodi giuridici sulla via della pace - Il tema delle trattative al di là delle difficoltà per molti versi insuperabili, genera un dubbio che va ben oltre la capacità diplomatica Trump recita il suo ruolo di negoziatore tra Russia, Ucraina, ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Ucraina, la richiesta di Putin: “Pace solo se Kiev cede il Donetsk". Trump: "Non possiamo dare tutte le nostre armi a Zelensky" - Nella telefonata con Trump, il presidente russo ha posto il controllo totale del Donetsk come condizione per porre fine alla guerra. Come scrive msn.com