Perché Glen Powell è il nuovo Ben Richards | il via libera di Stephen King che ha sbloccato The Running Man
Chi ha seguito l’onda lunga di Hit Man e l’ascesa di Glen Powell lo sa: l’attore non sta soltanto correndo, sta scegliendo bene le piste. E la prossima è quella più scivolosa, The Running Man, il distopico cult di Stephen King (firmato Richard Bachman) che torna al cinema con la regia di Edgar Wright. C’è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
