Perché Gian Paolo Bregante è stato condannato a 15 anni per l’omicidio della moglie a Sestri Levante
Gian Paolo Bregante, ex comandante di navi, è stato condannato a 15 anni per l’omicidio della moglie Cristina Marini avvenuto nel settembre del 2024 a Sestri Levante, vicino Genova. Per i giudici non agì per provocazione ma per “peccato d’orgoglio”: logorato da una convivenza divenuta “inferno”, scelse di "‘mettere in salvo’ la donna dal naufragio del loro rapporto uccidendola, invece di consentirle di continuare a vivere senza di lui”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uccise la moglie a Sestri Levante, Gian Paolo Bregante condannato a 15 anni - Genova – È stato condannato a 15 anni di reclusione Gian Paolo Bregante (74), l'ex comandante della marina mercantile che lo scorso settembre ha ucciso la moglie, Cristina Marini (72), nel loro ... Riporta ilsecoloxix.it
Sestri Levante, ultimo saluto a Cristina Marini uccisa dal marito Gian Paolo Bregante - Le parole di don Luciano Smirni abbracciano la famiglia di Gian Paolo Bregante, l’ex comandante di lungo ... ilsecoloxix.it scrive