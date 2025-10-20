Perché Cremonese-Udinese può rendere questa giornata di Serie A la più brutta della storia

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo 9 gol in 9 gare giocate nel weekend, il dato peggiore di sempre. La Serie A è a un passo dal record di sterilità offensiva, tutto dipende dal risultato di Cremonese-Udinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

