Perché Cremonese-Udinese può rendere questa giornata di Serie A la più brutta della storia
Solo 9 gol in 9 gare giocate nel weekend, il dato peggiore di sempre. La Serie A è a un passo dal record di sterilità offensiva, tutto dipende dal risultato di Cremonese-Udinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
