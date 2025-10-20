Perché ci tocchiamo il viso 800 volte al giorno

Nel silenzio di un ufficio, mentre la mente è assorta in un compito complesso, la mano scivola inconsapevolmente verso il volto. È un gesto che compiamo fino a 800 volte al giorno, spesso senza rendercene conto. La scienza ora ci dice che quel semplice tocco potrebbe rivelare molto più di quanto pensiamo sul nostro stato mentale. Una ricerca innovativa condotta congiuntamente dall’ Università di Houston e dal Virginia Tech ha scoperto che toccarsi la parte inferiore del viso – in particolare mento, guance e naso – costituisce un indicatore fisiologico affidabile di stress mentale durante attività cognitive impegnative. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

