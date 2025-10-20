Per te | Recensione del toccante film con Edoardo Leo
Il 17 ottobre arriva nelle sale italiane la storia di un bambino nominato Alfiere della Repubblica: Alessandro Aronadio nel film Per Te rende omaggio alla storia di questo ragazzino che, in realtà riguarda tutti che abbiamo paura di dimenticare. Vi presentiamo la nostra recensione. Per te, scritto da Alessandro Aronadio, Ivano Fachin e Renato Sannio, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ed esce nelle sale italiane il 17 ottobre distribuito da Piper Film. La storia è liberamente ispirata al libro “Un tempo piccolo” di Serenella Antoniazzi (Gemma Edizioni). Il cast è composto da Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni, Giorgio Montanini, Eleonora Giovanardi, Guia Jelo, con la partecipazione di Daniele Parisi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
