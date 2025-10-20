Per salvare la sinistra gli elettori votino destra
Ma davvero la sinistra oggi è persa e appassionata delle mille latitudini della miseria umana? Sembra che provi sempre a suscitare il disgusto e i suoi esponenti sembrano i nuovi poeti del male. Ma non maledetti come Baudelaire che cercava il divertimento nei paradisi artificiali ma era consapevole dei limiti della droga ed era vittima di un secolo, quello dei lumi, che aveva annegato l'anima nella materia. Altro rispetto alla sinistra regressista e necrofila di oggi. Che vuole l'involuzione dell'umanità in qualcosa di stupido e facile da controllare. È l'idea di chi non accetta che la vita è cadere nel fango, sporcarsi, pulirsi, rialzarsi e correre, sudare raggiungere una meta che non è mai definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
