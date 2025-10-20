Per Ranucci la nuova Gaza Ma neppure lui ci crede
Sigfrido come la Palestina. L'idea originale non è di Giuseppe Conte, qualcuno sostiene che sia l'equazione elementare buttata lì da un consigliere di Elly Schlein appena saputo dell'attentato, altri raccontano che si tratti solo di una battuta scappata a colazione in un programma televisivo del mattino. L'unica cosa certa, e forse un po' troppo cinica, è che Sigfrido Ranucci si ritrova, senza affatto volerlo, a riempire un vuoto politico, con la speranza ancora una volta di far diventare le piazze il baricentro dell'opposizione contro un governo sentito in modo viscerale come illegittimo. È il rovesciamento del senso della democrazia, perché se a vincere le elezioni sono gli "altri" ogni scusa è buona per rivendicare il pericolo imminente del regime riapparso dal passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
