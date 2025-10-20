Per non dimenticare | Porto di Vibo Marina 19 ottobre 1962

di Paolo Fedele * Era il 19 ottobre del 1962 quando la quiete di quel tranquillo pomeriggio fu scossa da un sordo boato proveniente dalla banchina “Tripoli” del porto di Vibo Marina. Nel porto videro pezzi di lamiera catapultate in alto per poi cadere in mare, mentre un denso fumo biancastro si alzava da una nave ormeggiata alla banchina petroli: si trattava della nave-cisterna “Soreghina”, impegnata nelle operazioni di scarico di diverse tonnellate di benzina. Mentre il liquido infiammabile iniziava a fuoruscire dalle stive e i mezzi di soccorso tardavano ad arrivare, non essendo ancora presente, all’epoca, il distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco, il panico si diffuse fra la popolazione di Vibo Marina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Per non dimenticare: Porto di Vibo Marina 19 ottobre 1962

