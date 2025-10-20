Per il compleanno di Muratori un nuovo progetto museale digitale a Vignola
Un nuovo allestimento della Casa Natale, la messa online di un portale, alcuni podcast e dieci dispositivi con segnali radio disseminati nel centro della città: martedì 21 ottobre la città di Vignola festeggia il compleanno dell’illustre concittadino Lodovico Antonio Muratori con una serie di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Perugia, 18 ottobre 2025. Villa Buitoni. Il compleanno dell'avvocato Marco Brusco, Principe del Foro. Con Roberto Barbacci. Siamo in un luogo speciale perché con Marco Brusco, Antonello Orlandi, Roberto Barbacci e Fausto Cardella condividiamo la splendi - facebook.com Vai su Facebook
Vignola, per il 'compleanno' di Muratori un nuovo progetto museale digitale - La Provincia: Dal prossimo 21 ottobre, la sua Casa Natale, situata in via Selmi e già dichiarata Monumento nazionale, riaprirà al pubblico con un nuovo allestimento ... Scrive lapressa.it