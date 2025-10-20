Per il compleanno di Muratori un nuovo progetto museale digitale a Vignola

Modenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo allestimento della Casa Natale, la messa online di un portale, alcuni podcast e dieci dispositivi con segnali radio disseminati nel centro della città: martedì 21 ottobre la città di Vignola festeggia il compleanno dell’illustre concittadino Lodovico Antonio Muratori con una serie di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

