L ’ansia è una compagna indesiderata di moltissime persone. Secondo il Rapporto di Salute Mentale del Ministero della Salute, 16 milioni di italiani lamentano disturbi psicologici di media o grave entità. E l’ansia si conferma tra le problematiche più diffuse, in particolare nelle donne e nei giovani. Conviverci comporta difficoltà a concentrarsi e a godersi appieno la vita. Cosa è possibile fare per superarla e vivere meglio? Il Dottor Charlie Fantechi, specialista in psicologia clinica e di comunità presso l’ Università degli Studi di Roma, La Sapienza e specializzato in Ipnosi presso la Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana propone un approccio innovativo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Per gestire l'ansia è possibile utilizzare tecniche di ipnosi o autoipnosi. Il Dottor Charlie Fantechi spiega come fare