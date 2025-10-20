Pensioni stop a Quota 103 e Opzione Donna e aumenta l'età pensionabile | tutte le novità in Manovra

Niente più Quota 103 né Opzione donna. Nel 2026, stando alla bozza della legge di bilancio, nessuno dei due anticipi per la pensione sarà rinnovato. Restano Ape sociale e il bonus Maroni. Confermato l'aumento dell'età pensionabile dal 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Pensioni: 20 euro in più sulla minima e stop ai 3 mesi di età pensionabile. Insegnanti dei nidi e della scuola dell'infanzia “salvaguardati” dall’aumento dell’età pensionabile - facebook.com Vai su Facebook

Francia, #Lecornu: "Stop a riforma pensioni". Le Pen: "Governo cadrà" - X Vai su X

Pensioni, stop a Quota 103 e Opzione Donna e aumenta l’età pensionabile: tutte le novità in Manovra - Nel 2026, stando alla bozza della legge di bilancio, nessuno dei due anticipi per la pensione sarà rinnovato ... Secondo fanpage.it

Pensioni 2026: Opzione donna e Quota 103. Nessuna conferma. Cosa cambia? - Il Consiglio dei ministri di venerdì 17 ottobre ha approvato lo schema di disegno di Legge di Bilancio 2026. Si legge su leggioggi.it

Pensioni ultime notizie: stop selettivo aumento età per usuranti, novità Quota 103 - Manovra 2026: stop ai 3 mesi in più dell’età pensionabile solo per usuranti, Quota 103 in bilico. termometropolitico.it scrive