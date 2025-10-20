Pensioni scuola 2026 | domande entro domani 21 ottobre anche per trattenimento in servizio Requisiti e modalità

Docenti e ATA che intendono andare in pensione dal 1° settembre 2026 hanno tempo fino a domani, 21 ottobre, per presentare la domanda. Una finestra più ampia, invece, è prevista per i dirigenti scolastici, che avranno tempo fino al 28 febbraio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

