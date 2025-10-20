Pensioni nessuna proroga per Quota 103 e Opzione donna | addio alle uscite anticipate dal lavoro

La Manovra non è ancora chiusa e la bozza di 137 articoli che circola in queste ore è parziale. Fermo restando che qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore, un elemento in tema di pensioni già emerge: l’ addio alle uscite anticipate dal lavoro. Il governo che doveva cancellare la legge Fornero, dopo aver indebolito le pensioni anticipate, potrebbe addirittura cancellarle. Nella bozza della Legge di Bilancio, infatti, non si fa riferimento alla Quota 103 e ad Opzione donna, le due principali misure per lasciare in anticipo il lavoro. Allo stato attuale, non c’è alcuna proroga delle due misure che erano già state ridimensionate con restrizioni che permettevano solo a pochi lavoratori di usufruirne. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Pensioni, nessuna proroga per Quota 103 e Opzione donna: addio alle uscite anticipate dal lavoro

