Pensioni il Governo annuncia l’aumento | ma non sarà per tutti Scopri se riceverai di più

Il Governo ha confermato l’aumento delle pensioni. Ma non riguarderà tutti: scopri se anche tu potrai ricevere di più: i requisiti generali Dopo una lunga attesa, fatta di voci incontrollate, annunci rimandati e continui botta e risposta tra il Governo, i sindacati e le opposizioni, è arrivata la tanto agognata conferma da parte dell’esecutivo. Le pensioni aumenteranno: questo l’annuncio che ha chiuso una vicenda molto intricata e che ha visto la Premier Giorgia Meloni scendere in piazza in prima persona. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

