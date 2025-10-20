Pensioni | addio a Quota 103 e Opzione Donna? Ecco cosa manca nella bozza della Manovra

Le misure assenti nella Legge di Bilancio. Nella bozza della nuova Legge di Bilancio non compaiono, al momento, le proroghe di Quota 103 e di Opzione Donna, due strumenti che consentivano di andare in pensione anticipatamente. Al contrario, sembra destinata a ricevere il via libera l'estensione dell'Ape Sociale, misura di sostegno per chi si trova in determinate condizioni lavorative o personali. Va però ricordato che si tratta solo di una bozza: il testo è destinato a subire modifiche durante l'iter parlamentare. Nulla è ancora definitivo, ma la linea del Governo pare orientata verso una riduzione delle misure meno utilizzate, considerate costose e poco efficaci.

