Pensioni addio a Quota 103 e Opzione donna? Cosa non c' è nella manovra

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a ciò che c'è se parliamo della manovra a far notizia è anche ciò che non c'è. E nella bozza della legge di bilancio mancano finora all'appello le proroghe di Quota 103 e Opzione donna, due misure che permettono di anticipare l'erogazione del primo assegno previdenziale, mentre dovrebbe. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pensioni addio quota 103Pensioni, stop a Quota 103 e Opzione Donna e aumenta l’età pensionabile: tutte le novità in Manovra - Nel 2026, stando alla bozza della legge di bilancio, nessuno dei due anticipi per la pensione sarà rinnovato ... Da fanpage.it

pensioni addio quota 103Pensioni 2026 novità in Manovra: addio quota 103 e Opzione donna, Ok Ape e Bonus Maroni? - Secondo le prime indiscrezioni sulla bozza della Manovra 2026, non sembrano essere state confermate le proroghe per Quota 103 e Opzione Donna. Come scrive pensionipertutti.it

Pensioni, addio a Quota 103 e Opzione donna? Cosa non c'è nella manovra - Nella bozza della legga di bilancio la proroga delle due misure non compare, mentre per l'Ape Sociale dovrebbe esserci il disco verde ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Addio Quota 103