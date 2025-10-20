Pensioni 2026 | Opzione donna e Quota 103 Nessuna conferma Cosa cambia?
Il Consiglio dei ministri di venerdì 17 ottobre ha approvato lo schema di disegno di Legge di Bilancio 2026. In attesa dei dettagli provenienti dal DDL che inizierà nelle prossime settimane il suo percorso in Parlamento ci si chiede quale sarà il destino riservato alle forme di anticipo pensionistico Quota 103 e Opzione donna. Si è appreso intanto che, per il triennio 2026-2028, il pacchetto delle pensioni vale 3,6 miliardi di euro e a incidere sarà per la gran parte lo stop selettivo dell’aumento dell’età di pensionamento. Nella prima bozza della Manovra spunta intanto la conferma dell’Ape sociale, ma nulla si legge in tema di Opzione donna e Quota 103. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
