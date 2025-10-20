Pensioni 2026 novità in Manovra | addio quota 103 e Opzione donna Ok Ape e Bonus Maroni?

Il 2025 si avvia alla sua conclusione e, come ogni anno, l’attenzione si concentra sulla bozza della Legge di Bilancio, il documento che delinea le strategie economiche del governo per l’anno a venire. Per milioni di pensionati e futuri lavoratori, le misure previdenziali rappresentano un nodo cruciale. In un contesto di incertezza economica e di sfide demografiche, le decisioni prese in questo momento avranno un impatto duraturo. Le anticipazioni di oggi, 20 ottobre 2025, confermano alcune misure e ne ridimensionano altre, offrendo un quadro più chiaro di ciò che ci aspetta nel 2026. Analizziamo nel dettaglio le novità emerse, i beneficiari e i possibili scenari futuri. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it