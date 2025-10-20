Pensioni 2026 novità in Manovra | addio quota 103 e Opzione donna Ok Ape e Bonus Maroni?

Pensionipertutti.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si avvia alla sua conclusione e, come ogni anno, l’attenzione si concentra sulla bozza della Legge di Bilancio, il documento che delinea le strategie economiche del governo per l’anno a venire. Per milioni di pensionati e futuri lavoratori, le misure previdenziali rappresentano un nodo cruciale. In un contesto di incertezza economica e di sfide demografiche, le decisioni prese in questo momento avranno un impatto duraturo. Le anticipazioni di oggi, 20 ottobre 2025, confermano alcune misure e ne ridimensionano altre, offrendo un quadro più chiaro di ciò che ci aspetta nel 2026. Analizziamo nel dettaglio le novità emerse, i beneficiari e i possibili scenari futuri. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

pensioni 2026 novit224 manovraManovra di bilancio 2026: Irpef, pensioni, bonus. Tutte le misure, punto per punto (bozza in PDF) - Approvata dal governo, nella tarda mattinata del 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni. Scrive leggioggi.it

pensioni 2026 novit224 manovraManovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Riporta corriereadriatico.it

Aumento Pensioni 2026 in manovra: cosa cambia per minime e ordinarie? - Con l’avvicinarsi della nuova Manovra finanziaria, il tema degli aumenti delle pensioni torna al centro del dibattito politico e dell’attenzione dei cittadini. Riporta pensionipertutti.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni 2026 Novit224 Manovra