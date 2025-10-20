Pensione la beffa del ricalcolo | perde quattro anni di extramensili per prescrizione

Il pensionato ha diritto al ricalcolo, ma ormai buona parte delle sue spettanze sono volate via con la prescrizione. Una battaglia legale durata quasi vent'anni sulla corretta liquidazione di una pensione ha una nuova, decisiva svolta, con la Cassazione che ha accolto il ricorso presentato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

