Pensione dal 2027 | scatta l’aumento dell’età ma non per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e nidi

Nel 2027 i requisiti per andare in pensione cambieranno. L’età per il pensionamento di vecchiaia salirà a 67 anni e un mese, mentre per la pensione anticipata serviranno 42 anni e 11 mesi di contributi, a cui va aggiunta la cosiddetta “finestra mobile”. Per le donne, un anno in meno. Nel 2028 l’asticella si alzerà ancora: 67 anni e tre mesi per la vecchiaia, 43 anni e un mese per l’anticipata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

