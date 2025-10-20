Pedone investito a Verona e portato in ospedale in codice rosso

Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale nella mattinata di lunedì, dopo essere stata travolta da un veicolo. L'incidente ha avuto luogo, a Verona, in lungadige Galtarossa, intorno alle ore 9. Sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, per soccorrere il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

