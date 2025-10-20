Pd in Puglia arriva l' obolo per le Regionali | Versa 2500 euro se vuoi candidarti
Una nuova bufera si sta abbattendo sul Partito democratico pugliese, dove è previsto il versamento obbligatorio di una quota da 2500 euro al partito una tantum per qualunque tipologia di candidatura. Lo riferisce il Corriere della sera, sottolineando che non esistono differenziazioni tra deputati, consiglieri regionali e assessori comunali. Si tratta di una modalità quanto meno forzata di fare cassa per il Pd pugliese, che sta facendo storcere il naso ai più, soprattutto a chi si vuole candidare per le prossime Regionali, che si terranno tra poco più di un mese. " Non è equo perché non è commisurato ai vari incarichi ", si lamentano ora i dem, che lamentano anche il fatto che " per la prima volta introducono questa regola e peraltro a partita in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
