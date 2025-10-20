Pazzesco Maria De Filippi e Gerry Scotti la notizia agita il mondo della televisione
Maria De Filippi e Gerry Scotti sorprendono ancora il mondo della tv. Dopo la pausa estiva, i due conduttori sono tornati in onda da protagonisti assoluti del sabato sera e dell’access prime time. Con Tu Si Que Vales e La Ruota della Fortuna, hanno conquistato ascolti record e sbaragliato la concorrenza. Maria De Filippi ha superato persino Ballando con le Stelle, mentre Gerry Scotti ha riportato al successo un format storico. Ma se finora avevano stupito, adesso arriva un’altra bomba: la doppia vittoria Mediaset nella serata del 18 ottobre 2025. I dati parlano chiaro. Tu Si Que Vales ha conquistato 3. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
"Sbarca alla Rai, pazzesco". Maria De Filippi, la notizia bomba scatena il terremoto in tv: dove va - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25: Maria De Filippi che balla scatenata è la nuova tendenza che fa impazzire i social - e se invece si scatenasse in balli sfrenati? Scrive rds.it
Amici 25 (12 ottobre), le pagelle: Alessandra Celentano mamma tigre (7), Oriella Dorella giudice pazzesca (8) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 12 ottobre 2025 dello storico talent show di Maria De Filippi ... Da libero.it
Celentano troppo rigida? Maria De Filippi (spazientita) la corregge in diretta ad Amici - Tra la conduttrice del talent e la professoressa c’è da sempre un rapporto diretto e senza filtri: si dicono tutto, anche a costo di discutere apertamente ... Secondo today.it