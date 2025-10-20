Paziente cardiopatica morta al Buccheri La Ferla due medici a giudizio | Hanno sbagliato la cura

Sarebbe morta perché due dottoresse della Cardiologia del Buccheri La Ferla le avrebbero cambiato la terapia - quadruplicando la dose del farmaco che assumeva regolarmente per tenere in equilibrio la coagulazione del sangue - senza peraltro monitorare con i necessari esami la reazione della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

