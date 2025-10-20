Pavia ripartono le riprese della serie sugli 883 | diveti e limitazioni per le auto Dove e quando

Ilgiorno.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 20 ottobre 2025 – La città torna ad essere un set cinematografico. Dopo alcune scene girate a luglio, ripartono domani le riprese della serie “Nord Sud Ovest Est” prodotta da Groenlandia e dedicata alla storia degli 883. Per realizzarle, sono previsti divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità. Diverse le strade interessate: via Lanfranco, piazza Adorno Botta, via Sant’Invenzio, via San Felice al Monastero, via Don Gerolamo Miani, via Andrea Alciato, via Mentana, piazza della Posta, via Antonio Bordoni, via degli Ariani. via Maria Corti, via Giuseppe Galliano, piazza Leonardo da Vinci, largo Giorgio La Pira. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pavia ripartono le riprese della serie sugli 883 diveti e limitazioni per le auto dove e quando

© Ilgiorno.it - Pavia, ripartono le riprese della serie sugli 883: diveti e limitazioni per le auto. Dove e quando

Altri contenuti sullo stesso argomento

pavia ripartono riprese seriePavia, ripartono le riprese della serie sugli 883: diveti e limitazioni per le auto. Dove e quando - La città si trasforma in un set: fra i provvedimenti lo stop alle circolazione dei veicoli in modalità stop and go ... Secondo ilgiorno.it

pavia ripartono riprese serieSi gira la nuova serie sugli 883, tornano i divieti per le auto - Da martedì le riprese di Nord sud ovest est, la seconda stagione del racconto dell’epopea del duo che ha cambiato il pop italiano ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Ciak, si torna a girare la serie degli 883. Da sabato due settimane di riprese a Pavia - La seconda stagione attraverso 8 nuovi episodi racconterà non solo il successo, ma anche l’altra faccia della medaglia: la fatica di restare se stessi quando il sogno diventa realtà, le prime ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Pavia Ripartono Riprese Serie