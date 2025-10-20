Pavia, 20 ottobre 2025 – La città torna ad essere un set cinematografico. Dopo alcune scene girate a luglio, ripartono domani le riprese della serie “Nord Sud Ovest Est” prodotta da Groenlandia e dedicata alla storia degli 883. Per realizzarle, sono previsti divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità. Diverse le strade interessate: via Lanfranco, piazza Adorno Botta, via Sant’Invenzio, via San Felice al Monastero, via Don Gerolamo Miani, via Andrea Alciato, via Mentana, piazza della Posta, via Antonio Bordoni, via degli Ariani. via Maria Corti, via Giuseppe Galliano, piazza Leonardo da Vinci, largo Giorgio La Pira. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, ripartono le riprese della serie sugli 883: diveti e limitazioni per le auto. Dove e quando