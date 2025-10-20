Pavia 35enne marocchino vandalizza il pronto soccorso | operatori sanitari costretti a difendersi con lo spray al peperoncino video

Un marocchino di 35 anni ha devastato il pronto soccorso di Vigevano, vicino Pavia. Il motivo? secondo Milano today è da attribuire all’attesa per la visita medica che avrebbe dovuto sostenere. Era arrivato in ambulanza nel pomeriggio per i dolori al braccio ingessato, ma il personale sanitario gli ha spiegato che avrebbe dovuto attendere, perchè erano in corso emergenze più gravi. Ma la spiegazione non gli è bastata, tanto che dopo un po’ ha iniziato a colpire il vetro del triage con la testa e con il braccio infortunato. Il video della vandalizzazione, pubblicato da Welcome to Favelas, ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

